Orlando Luz vira e vai à chave principal em Buenos Aires

Vaga garantida! Na segunda rodada da chave qualificatória do Challenger de Buenos Aires 2, o brasileiro Orlando Luz derrotou tenista mexicano e conseguiu se classificar ao torneio principal. Por outro lado, Mateus Alves e Pedro Sakamoto acabaram eliminados do evento.

Na partida decisiva, Orlando, 370º colocado do ranking da ATP, venceu Ernesto Escobedo, do México, pelo placar de 2 a 1 (6/7, 7/5 e 6/4). No confronto, o gaúcho marcou cinco aces e converteu incríveis 77% dos pontos ganhos em bolas de primeiro saque. Já o atleta mexicano, pecou no aproveitamento de pontos ganhos retornando serviço.

Com o triunfo, Orlando Luz avançou para a chave principal do segundo Challenger de Buenos Aires e enfrentará o espanhol Nikolas Sánchez Izquierdo. Atualmente, o tenista é o 292º colocado do ranking da ATP e possui 10 títulos em torneios do Circuito da ITF. A partida com o brasileiro ocorrerá já nesta terça-feira (16), às 11h20, no horário de Brasília-DF.