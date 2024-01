Grêmio x Athletico-PR - Oitavas da Copinha: onde assistir ao vivo

Confronto de peso! Pelas oitavas de final da Copinha, Grêmio e Athletico-PR jogarão visando uma vaga nas quartas da competição. A partida acontecerá nesta terça-feira (16), às 21h, no Estádio Dr. José Lancha Filho, em Franca. Além disso, o duelo terá transmissão ao vivo do SporTV e Premiere.

Na fase anterior, o Grêmio superou o Coimbra-MG, vencendo pelo placar de 4 a 2, para seguir adiante na Copinha. Aos 16 minutos, o lateral-direito Igor fez de cabeça a favor do clube gaúcho. Na sequência, ótima jogada individual do ponta Alysson Edward, que chutou forte e ampliou. Já na volta do intervalo, os mineiros chegaram ao empate com gols de Carlos Miguel e Lucas Amorim. Porém, na reta final, Jardiel (de pênalti) e Gustavo Nunes decretaram o triunfo do Tricolor.

Do mesmo modo, o Athletico-PR também não teve vida fácil nos 16 avos de final. Enfrentando a Ponte Preta, os paranaenses derrotaram o adversário por 2 a 1. Na marca de sete minutos, o meia Lucca Prior marcou em uma cobrança de falta. Mais tarde, a Macaca igualou com o meia André Henrique, batendo um pênalti de cavadinha. Por fim, aos 40 minutos da etapa final, o atacante Keven fez o segundo do Furacão.