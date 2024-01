Delegação brasileira começa a chegar para Gangwon-2024

O Brasil começou a tomar conta do seu espaço em Gangwon-2024! Os primeiros atletas e treinadores entraram na Vila Olímpica, na cidade de Gangneung, na Coreia do Sul, neste último domingo (14). Luiz Felipe Seixas e André Luiz Santos, do bobsled, e Caue Miota e Eduardo Strapasson, do skeleton, participaram da cerimônia de boas-vindas do Comitê Olímpico do Brasil (COB) e receberam seus uniformes. Dessa forma, eles e os treinadores Edson Bindilatti e Emílio Strapasson se juntaram ao Chefe de Missão, Matheus Figueiredo, e aos profissionais do COB na residência oficial dos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude.

"Entendemos que os Jogos Olímpicos da Juventude são um evento muito importante para o COB e Confederações de Gelo e Neve. Termos 17 atletas aqui representa o crescimento das modalidades olímpicas de inverno do Brasil. Cada vez mais o Brasil avança em número de atletas, participações em diferentes modalidades e resultados melhores. Estar aqui, sem dúvida, será uma motivação especial para os atletas, treinadores e todas as pessoas envolvidas com estas modalidades", disse Matheus Figueiredo, Chefe da Missão.

Ambientação na Coreia do Sul

Todos os novos moradores da Vila Olímpica já estavam na Coreia do Sul fazendo a sua adaptação ao fuso horário, que tem uma diferença de 12 horas para o horário de Brasília. Assim, nos primeiros dias, o foco foi mais na preparação física com treinos de força e potência. Nesta segunda-feira (15), na abertura do Alpensia Sliding Centre para os atletas dos Jogos Olímpicos, haverá o reconhecimento da pista a pé (track walk).