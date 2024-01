Corinthians x CRB - Oitavas da Copinha: onde assistir ao vivo

Em confronto válido pela fase de oitavas de final da Copinha, Corinthians e CRB medirão forças com o objetivo de avançar no torneio. A partida ocorrerá nesta terça-feira (16), às 18h30, no Estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, na cidade de Marília. Além disso, o duelo terá transmissão ao vivo do SporTV e Premiere, ambos na televisão.

Na disputa dos 16 avos de final, o Corinthians goleou o Atlético-GO por 4 a 1 e avançou de fase na competição nacional. Aos 15 minutos, o centroavante Arthur Sousa acertou um chutaço de fora da área e abriu a contagem para o Timão. Logo depois, o meia Pedrinho bateu forte e ampliou. Aos 26, o ponta Higor completou um cruzamento vindo da esquerda e anotou o 3 a 0. Ainda no primeiro tempo, o meia Almeida diminuiu para o Dragão. Por fim, Pedrinho recebeu livre e completou a goleada pela Copinha.

O CRB, por sua vez, conseguiu se sair vitorioso na revanche contra o Fortaleza. Na fase de grupos, os cearenses haviam vencido o confronto pelo placar de 4 a 3. Agora, o time alagoano deu o troco e eliminou o Leão do Pici nos 16 avos, vencendo por 1 a 0. Assim, o lateral Erik foi o autor do golaço que classificou o Galo da Pajuçara na Copinha.