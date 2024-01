Brasília sediará Copa Brasil de Paracanoagem, em março

O Parque Deck Norte, em Brasília, no Distrito Federal, sediará a primeira etapa da Copa Brasil de Paracanoagem, durante os dias 02 e 03 de março. O evento abre o calendário nacional da modalidade, além de divulgar e incentivar a participação das pessoas com deficiência nas atividades paradesportivas.

Assim, a Copa está sendo organizada pela Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa), com apoio e patrocínio do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), além da parceria com a Federação Brasiliense de Canoagem.

Segundo o presidente da CBCa, Jônatan Pimentel, este evento é de extrema importância para a paracanoagem brasileira, pois, além de fazer parte do ranking nacional, é qualificatório para o Campeonato Mundial de Paracanoagem, que acontecerá em maio, na cidade de Szeged, na Hungria.