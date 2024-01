Brasil estreia contra o Paraguai nas Eliminatórias da AmeriCup

A seleção brasileira masculina vai voltar a jogar no país! No dia 23 de fevereiro, o Brasil estreia nas Eliminatórias da AmeriCup de 2025 diante do Paraguai, em duelo que acontecerá no Ginásio Jardim Silveira, em Barueri, no interior de São Paulo. Logo depois, no dia 26, a seleção vai até Assunção, no país vizinho, fechar a primeira janela de disputa do torneio.

O Brasil está no grupo B, ao lado de Panamá, Paraguai e Uruguai. Em novembro, meses após o Torneio Pré-Olímpico e as Olimpíadas de Paris-2024, a equipe volta a jogar duas partidas no Brasil, ainda com local a definir, diante dos panamenhos e uruguaios. Por fim, em fevereiro de 2025 se encerrará a briga por um lugar na AmeriCup, competição que será na Nicarágua, no mês de setembro. Lembrando que os três primeiros colocados da chave vão à competição.

Nos últimos anos, a seleção brasileira rodou por todas as regiões do país. Esteve no Sul, Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste e no Norte, com a disputa de competições da base, mantendo o objetivo de levar o basquete para todos os cantos do Brasil. Agora, a equipe retorna para o Sudeste, em Barueri-SP.