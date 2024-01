Wild faz jogo duro com Rublev, mas cai no Australian Open

Derrota na estreia! Em partida válida pela primeira rodada da chave principal do Australian Open, o brasileiro Thiago Wild perdeu para o russo Andrey Rublev e se despediu do primeiro Grand Slam da temporada.

Em jogo de mais de três horas de duração, Thiago (#78) foi superado por Rublev, quinto colocado do ranking da ATP, por 3 a 2 (7/5, 6/4, 3/6, 4/6 e 7/6). No confronto, o brasileiro foi eficiente no total de pontos ganhos em situações de serviço, mas pecou na execução de 45 erros não-forçados. Andrey, por sua vez, se destacou com 21 aces e com 39 pontos ganhos em bolas de retorno de saque.

Dessa forma, com a eliminação, Thiago Wild seguirá vivo apenas na chave de duplas do evento. Ele jogará ao lado do argentina Sebastián Báez. A estreia ocorrerá nesta terça-feira (16), às 21h, contra Sebastian Ofner, da Áustria, e Alexandre Müller, da França.