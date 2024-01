Vitória x Ibrachina -3ª fase da Copinha: onde assistir ao vivo

Em confronto válido pela terceira fase da Copinha, Vitória e Ibrachina-SP buscarão uma vaga nas oitavas de final do torneio. A partida ocorrerá nesta segunda-feira (15), às 14h, na Ibrachina Arena, localizada na cidade de São Paulo. Além disso, o duelo terá transmissão ao vivo do SporTV.

Na fase anterior, o Vitória seguiu adiante graças a uma goleada sobre o Vasco da Gama por 4 a 1. Aos 16 minutos, os cariocas abriram o placar com o centroavante Cauã Paixão. No entanto, pouco tempo depois, o Leão chegou ao empate com o atacante Lawan, que completou um cruzamento da direita para marcar. Na sequência, Lawan foi às redes mais uma vez e decretou a virada. Por fim, os pontas Luis Miguel e Rodrigo Dias fecharam o resultado pela Copinha.

Já o Ibrachina, eliminou o Macapá-AP no mata-mata com um triunfo pelo placar elástico de 4 a 0. O primeiro gol saiu aos 24 minutos, com o volante João Pedro, que aproveitou uma falha do goleiro Ronaldo. Mais tarde, no segundo tempo, o centroavante Jucélio ampliou de pênalti. Logo depois, o meia Kauã Oliveira e o atacante Maurinho deixaram os seus e completaram a goleada.