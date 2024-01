Vitória de Osasco define confrontos da Copa Brasil de vôlei

Terminou o primeiro turno da Superliga Feminina de vôlei. No último jogo da etapa inicial da competição, o Osasco São Cristóvão Saúde ganhou do Bluvôlei por 3 a 1, com parciais de 25/18, 25/17, 18/25 e 25/18. Com o resultado do jogo, estão definidos os confrontos da Copa Brasil, torneio que reúne as oito melhores equipes do primeiro turno da Superliga. O Osasco irá enfrentar o Fluminense

Osasco contou com mais uma boa atuação coletiva para fechar o primeiro turno da Superliga com oito vitórias em onze jogos disputados. A equipe comandada por Luizomar de Moura foi dominante na maior parte do jogo, com exceção do terceiro set, onde o Bluvôlei se sobressaiu nos ataques para roubar uma parcial do time paulista. Mas o Osasco se recuperou no set seguinte para fechar a partida e conquistar os três pontos.

Lorenne, oposta de Osasco, foi a maior pontuadora da partida, com 21 pontos, enquanto Ivna teve 19 acertos para o Bluvôlei. Quem também se destacou no jogo foi a líbero Camila Brait que novamente foi votada pela torcida como a melhor em quadra, mas repassou o Troféu Viva Vôlei para a ponteira Tifanny, que fez 18 pontos no jogo. "Ela tem merecido um Viva Vôlei há algum tempo. A Tifanny tem sido uma das principais responsáveis para o nosso time ter voltado a ter uma constância nesse começo de ano", disse a líbero osasquense depois que repassou o troféu para a colega de time.