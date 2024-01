Três brasileiros avançam no quali de Buenos Aires

O domingo (14) foi de final do challenger de Buenos Aires, em que João Fonseca e João Lucas Reis da Silva perderam nas semis. Mas também foi o início do segundo challenger na capital da Argentina. Quatro brasileiros estiveram em ação pela primeira rodada do quali. Pedro Sakamoto, Orlando Luz e Mateus Alves venceram e estão a um passo da chave principal, mas Gilbert Klier Júnior foi eliminado.

COMO FOI A PRIMEIRA RODADA DO QUALI

Pedro Sakamoto fez valer sua condição de principal favorito e venceu Leo Borg. O cabeça 1 ganhou por 6-3, 6-4 do sueco, filho da lenda do tênis Bjorn Borg.

Cabeça 7, Orlando Luz venceu o argentino Luciano Emanuel Ambrogi por 2 sets 1, parciais de 7-6 (3), 3-6, 6-3.