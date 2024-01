Sesi Franca tem vitória centenária com duplo-duplo de Lucas Dias

O Sesi Franca conquistou mais uma vitória no Novo Basquete Brasil. Jogando diante de sua torcida no Pedrocão, o atual campeão do NBB ganhou da Unifacisa por 110 a 96. Com o resultado, o time paulista segue em terceiro lugar na classificação geral da liga com 17 vitórias e quatro derrotas. Já a equipe da Paraíba é a sexta colocada com 13 vitórias e sete derrotas.

Unifacisa e Sesi Franca se enfrentaram recentemente no fim do primeiro turno do NBB, com vitória paraibana por 101 a 98 na semana passada em Campina Grande, em um jogo que terminou apenas na prorrogação. Mas dessa vez foi o time paulista quem conseguiu a vitória em frente ao seu torcedor. Após um primeiro tempo de bom aproveitamento nos ataques, Franca conseguiu sete pontos de vantagem e foi para o intervalo vencendo a partida por 55 a 48. As duas equipes seguiram com a produtividade alta no ataque durante o segundo tempo. Impulsionado por 16 cestas de três pontos, o Sesi Franca chegou aos três dígitos para ganhar a partida por 14 pontos de diferença.

Lucas Dias foi o melhor jogador da partida, com 32 de eficiência. O ala/pivô do Sesi Franca teve um duplo-duplo na partida com 24 pontos e 11 rebotes. Do lado do time paulista, boas atuações também do armador Santiago Scala e do pivô Márcio que fizeram 17 e 14 pontos respectivamente. Mas o cestinha da partida foi Trevor Gaskins, da Unifacisa, com 26 pontos.