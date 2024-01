Portuguesa x Cruzeiro na Copinha: onde assistir ao vivo

A Copa São Paulo de Futebol Júnior está afunilando. Nesta segunda-feira (14), acontecem os últimos jogos da terceira fase da maior competição de futebol do país. Em Mogi das Cruzes, Portuguesa e Cruzeiro se enfrentam em busca da classificação para as oitavas de final da Copinha. As duas equipes entram em campo às 20h45 com transmissão ao vivo da CazéTV.

Bicampeã da Copinha (1991 e 2002), a Portuguesa está com 100% de aproveitamento nesta edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na fase de grupos, a Lusa venceu o Goiás por 2 a 1, o Suzano por 5 a 0 e o Madureira por 3 a 0, para terminar em primeiro lugar no grupo 27 com nove pontos. Na segunda fase, a Portuguesa venceu o Nova Mutum pro 2 a 0 para garantir um lugar nos dezesseis-avos de final da Copinha.

Campeão da Copinha em 2007, o Cruzeiro teve duas vitórias na fase de grupos, com 1 a 0 no Capital-TO e 9 a 0 no União Mogi, além de um empate com o Nova Mutum por 1 a 1. Assim, Cruzeiro e Nova Mutum terminaram com sete pontos cada, com a Raposa terminando em primeiro lugar pelo saldo de gols. Na segunda fase, a equipe mineira venceu o Madureira por 1 a 0 para chega na terceira fase da Copinha.