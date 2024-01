Paulistano vence o Botafogo e sobe para o top-5 do NBB

No Ginásio Oscar Zelaya, no Rio de Janeiro, o Paulistano visitou o Botafogo e venceu o duelo pelo placar de 85 a 68. Assim, com o resultado positivo, a equipe da cidade de São Paulo subiu para a quinta colocação do Novo Basquete Brasil (NBB).

O principal destaque do CAP no jogo foi o argentino Santiago Ferreyra, autor de 24 pontos, quatro rebotes, duas assistências e uma bola recuperada. Do lado do time carioca, quem melhor desempenhou foi o ala-armador Ramiro Santiago, que marcou 21 pontos, uma assistência e um rebote. Agora, o Paulistano alcançou a campanha de 14 vitórias e sete derrotas em 21 rodadas disputadas. Por outro lado, o Fogão estacionou na 16ª colocação do NBB e sofreu seu 14º revés.

Sobre a partida

No início do confronto, o Paulistano logo imprimiu um forte ritmo de jogo e abrir uma pequena vantagem sobre o adversário. Dessa forma, os paulistas fecharam a parcial vencendo por 22 a 17. Na sequência, o Botafogo conseguiu equilibrar a disputa e diminuiu a diferença para três pontos ao fim do segundo quarto.