Patrícia Matieli marca quatro vezes, mas perde na Champions

Em confronto válido pela 10ª rodada da Champions League de handebol feminino, o polonês MKS Zaglebie Lubin, time da brasileira Patrícia Matieli, perdeu para o Ikast Håndbold, da Dinamarca, pelo placar de 35 a 26.

Vestindo a camisa 49, Patrícia marcou quatro gols em seis finalizações tentadas. Desde o início da partida, o Ikast teve o domínio das ações e abriu 5 a 1 no placar. Na sequência, o clube dinamarquês seguiu ampliando sua vantagem e fechou o primeiro tempo vencendo por 21 a 15. Já na volta do intervalo, o Zaglebie Lubin até melhorou o seu desempenho, mas não o suficiente para conseguir a virada. Além disso, a principal artilheira da equipe vencedora foi a dinamarquesa Julie, Mathiesen Scaglione, com sete tentos anotados.

Com a derrota, as polonesas alcançaram a marca de 10 derrotas em 10 jogos na Champions League, amargando a lanterna do grupo B. o Ikast Håndbold, por sua vez, venceu pela sexta vez no torneio e ocupa a terceira colocação da chave. Quem lidera a disputa é o Team Esbjerg, da Dinamarca, com nove triunfos e apenas um revés.