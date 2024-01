Flamengo x São José na Copinha: onde assistir ao vivo

A Copa São Paulo de Futebol Júnior está afunilando. Nesta segunda-feira (14), acontecem os últimos jogos da terceira fase da maior competição de futebol do país. Em Osasco, Flamengo e São José-RS se enfrentam em busca da classificação para as oitavas de final da Copinha. As duas equipes entram em campo às 21h30 com transmissão ao vivo do SporTV

O Flamengo está em busca do seu quinto título na Copa São Paulo de Futebol Júnior, enquanto o São José-RS tenta pela primeira vez levantar a taça da competição. Na última fase, o Flamengo venceu o Náutico por 1 a 0 para garantir à classificação aos dezesseis-avos de final. Já a equipe gaúcha passou pelo XV de Piracicaba. Os dois times empataram em 1 a 1 no tempo regulamentar, com o São José vencendo por 6 a 5 na disputa de pênaltis.

As duas equipes já se enfrentaram nesta edição da Copinha. Pela fase de grupos, o Flamengo venceu o São José por 2 a 1 para garantir a liderança da chave. Agora os times voltam a se enfrentar valendo uma vaga nas oitavas de final da competição.