Flamengo anuncia a contratação da atacante Cristiane

É oficial! Através de suas redes sociais, o Flamengo anunciou a contratação da atacante veterana Cristiane, vindo do Santos. A jogadora de 38 anos chega para ser o sexto reforço do clube carioca na temporada de 2024, visando a disputa do Brasileiro e da Supercopa do Brasil Feminina.

Para o site oficial do Flamengo, Cris disse que o projeto da equipe rubro-negra no futebol feminino foi primordial para a decisão da atleta. Além da atacante, o Mengão já anunciou a goleira Gabi Barbieri (ex-Internacional), a zagueira Sorriso (ex-Palmeiras), a volante Djeni (ex-Inter) e as atacantes Gláucia e Naná (ambas ex-São Paulo).

Carreira de Cristiane

Jogadora profissional desde 1998, Cristiane possui uma extensa lista de títulos no Brasil e no mundo. Com a camisa do Santos, onde atuou por sete anos, ela venceu duas Copas Libertadores (2009 e 2010), uma Copa do Brasil e um Paulista. Além disso, ainda no futebol brasileiro, ela conquistou o Campeonato Brasileiro de 2013, pelo Centro Olímpico-SP, e a segunda divisão de 2019, pelo São Paulo.