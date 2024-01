Esgrima em cadeira de rodas em 8º na Copa do Mundo de Cardiff

As polonesas Kinga Drozdz e Marta Fidrych garantiram a vitória polonesa, ainda que Carminha Oliveira venceu Karolina Strawinska por 12 a 4 e Rayssa Veras fez 10 a 3 na mesma rival. O Brasil estava vencendo por 35 a 34, mas Kinga Drozdz e Marta Fidrych conseguiram a virada para a Polônia.

No torneio de consolação pelo quinto lugar, o Brasil caiu para Hong Kong por 45 a 33 e depois para a Coreia do Sul por 45 a 23.