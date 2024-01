Coritiba x Juventus-SP -3ª fase da Copinha: onde assistir ao vivo

Reencontro no mata-mata! Pela terceira fase da Copinha, Coritiba e Juventus-SP se enfrentarão visando seguir adiante na competição nacional. A partida acontecerá nesta segunda-feira (15), às 11h, na Rua Javari, em São Paulo. Além disso, o duelo terá transmissão ao vivo do SporTV.

Na última partida, o Coritiba derrotou o Retrô-PE por 1 a 0 e eliminou o clube pernambucano na segunda fase da Copinha. O meia Jean Gabriel foi o autor do gol da vitória do time paranaense. Primeiramente, o Coxa venceu as três rodadas da sua chave e terminou na liderança do grupo 31, com nove pontos conquistados.

Do mesmo modo, o Juventus-SP também passou pela segunda fase da Copinha. O Moleque Travesso triunfou sobre o Avaí por 1 a 0, com gol marcado pelo atacante Kauan Santos. Na fase de grupos, a equipe da capital paulistana enfrentou o Coritiba. No entanto, os paranaenses venceram o confronto por 2 a 0 e, por conta disso, finalizou na primeira posição da chave. Keder Junior e Lucas Ronier balançaram às redes a favor do Coxa.