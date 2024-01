Calebe Correa é quinto no Aberto de Zagreb

A torcida de Zagreb apoiou o atleta da casa, mas Calebe conseguiu derrotar por 8 a 7. Em seguida já na disputa pelo bronze, o atleta de 26 anos perdeu para Dominik Etlinger por 9 a 0. O juíz decretou vitória por superioridade com 1m41s.

Levente perdeu na final para o azeri Ulvi Ganizade.

Em entrevista ao Olimpíada Todo Dia, Calebe disse que a competição foi muito positiva pois a estratégia da Confederação Brasileira de Wrestling (CBW) era utilizar esse torneio como preparação para a seletiva olímpica em Acapulco, México, entre 28 de fevereiro e 1 de março.

"Essa experiência de ter três lutas com caras experientes da Europa, foi muito proveitoso!! Foram lutas duras que me mostraram pontos de acerto, mostrando que estamos na direção certa, mas também revelaram alguns pontos de melhoria que vamos corrigir e trabalhar para quitarmos eles até a Seletiva Olímpica em fevereiro. Estou bem desejoso dos próximos desafios e competições de preparação para a seletiva olímpica", comentou o atleta, esse torneio é um dos mais difíceis a nível mundial.

Calebe ainda revelou que a equipe de wrestling do Brasil vai direto para a Bulgária. Eles ficam um mês no país do leste europeu em um regime de treinamento intenso rumo ao pan-americano que servirá de seletiva olímpica.

MARAT CAI NA ESTREIA