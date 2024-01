Brasil perde na estreia do florete por equipes na etapa de Paris

Disputa no feminino

Já no feminino, a disputa foi menos equilibrada e o Brasil perdeu para a Áustria por 45 a 23. No início, Olivia Wohlgemuth e Lilli Maria Brugger derrotaram Mariana Pistoia e Ana Beatriz Bulcão, respectivamente, por 3 a 2. Logo depois, Lilli e Olivia foram superiores novamente e abriram 23 a 15 no placar geral. Porém, Bia Bulcão venceu Freya Cenker por 10 a 5 e diminuiu a vantagem das austríacas. Na reta final, Bia levou uma grande punição do duelo decisivo, sofreu 11 toques e fechou a derrota brasileira.