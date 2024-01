Aster x Palmeiras - Copinha 2024: onde assistir ao vivo

ASTER BUSCA SURPREENDER (Foto: Mauricio Rummens/Aster Itaquá) O Palmeiras é favorito, mas o Aster também está invicto no torneio. O Aster Itaqua iniciou sua campanha na Copinha com uma vitória sobre o Santo André por 1 a 0. Em Itaquaquecetuba, o Aster goleou o Cruzeiro de Alagoas por 4 a 0 e com empate em 1 a 1 contra o Sport de Pernambuco. Dessa forma terminou na liderança do grupo 23. Pela segunda fase, o Aster venceu enfim o Oeste por 1 a 0, ainda em Itaquaquecetuba. Ficha técnica Palmeiras x Aster Itaqua

Competição: Copinha 2024 - 3ª fase

Data e hora: segunda (15/01), às 18h30

Local: Arena Barueri, Barueri (SP)

Onde assistir ao vivo: Cazé TV (canal por assinatura)