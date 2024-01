América-MG bate o Capital e avança às oitavas da Copinha

Já no segundo tempo, o Coelho balançou às redes logo no primeiro minuto. Cruzamento vindo da esquerda e Heitor, livre na área, dominou e bateu forte para abrir o marcador. Depois, o Capital ficou com um jogador a menos e encontrou muitas dificuldades em furar a defesa imposta pelos mineiros. Assim, o centroavante Ighor Gabryel recebeu do ponta Jhonnatan e chutou cruzado para decretar o triunfo do América-MG na Copinha em 2 a 0.

Além disso, no duelo que iniciou às 14h15, o Novorizontino superou o Tiradentes-PI por 3 a 0 e também avançou para as oitavas do torneio. Diego Galo (duas vezes) e Lucas Café foram os autores dos gols do Tigre. Na próxima etapa, eles jogarão contra quem vencer do jogo entre Ferroviária e São Paulo, que entram em campo ainda neste domingo (14), às 21h.