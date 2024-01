Água Santa x Santos - Copinha 2024

Enquanto isso, o time de Diadema também venceu os dois outros adversários na fase de grupos. A estreia foi com uma goleada contra o Nova Venécia por 4 a 0 e em seguida um novo triunfo diante do Remo, por 3 a 0. Mas a segunda fase não foi nada fácil, com uma vitória apertada contra o Juventude, do Rio Grande do Sul por 2 a 1.

Ficha técnica

Água Santa x Santos

Competição: Copinha 2024 - 3ª fase

Data e hora: segunda (15/01), às 19h15

Local: Arena Inamar, em Diadema, São Paulo

Onde assistir ao vivo: SporTV e Cazé TV (a confirmar)