Vinte judocas brasileiros participam de treinos em Mittersill

Mittersill vai respirar judô neste mês de janeiro. O vilarejo austríaco deve receber em torno de mil judocas do mundo inteiro para o tradicional EJU Olympic Training Camp. Durante sete dias de treinos intensos, vinte brasileiros vão estar presentes para o evento que abre a temporada da modalidade.

A Confederação Brasileira de Judô (CBJ) divulgou a lista de convocados para o EJU Olympic Training Camp nesta quinta-feira (4). Os medalhistas olímpicos Rafaela Silva, Ketleyn Quadros e Rafael "Baby" Silva são alguns destaques entre os judocas que devem embarcar neste sábado (6).

"Mittersill é um treinamento tradicional de abertura do ano e todos os países vão com time A, com os principais atletas que estarão nos Jogos Olímpicos. Então, era primordial que fôssemos com os nossos atletas também. A expectativa é de ter mais de mil atletas participando", explicou Marcelo Theotônio. Atualmente, ele é o gerente de Alto Rendimento da CBJ.