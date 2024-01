Vasco x Macapá - Copinha 2024: onde assistir ao vivo

Vasco e Macapá se enfrentam nesta sexta-feira (5) pela primeira rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. O duelo está marcado para às 15h15 no Estádio Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos. As equipes estão no grupo 29, que ainda tem Flamengo de Guarulhos e Potyguar. Além disso, a partida vai contar com transmissão ao vivo da Cazé TV (YouTube).

Como chegam as equipes

O Vasco é o último time do Rio de Janeiro a estrear na Copinha, sendo o favorito do grupo 29. O time foi campeão em 1992 e vice em 1999, além de 2019. Nos últimos dias, o Vasco renovou o contrato de suas principais estrelas. Um deles foi o goleiro João Pedro Lecce e em seguida, o meia João Pedro Murilo, mais conhecido como JP. Já nesta quarta-feira (3), finalmente, foi a vez da renovação com Guilherme Estrella, também meia. Ambos os atletas tem 18 anos.