Sport vence Cruzeiro de Felipe Prior e Mbappé da Shoppe

Um dos aspectos mais folclóricos sobre a Copinha é o festival de apelidos inusitados. A edição de 2024 já chamou a atenção nesse quesito. No confronto entre Sport e Cruzeiro de Arapiraca, a equipe alagoana tinha em seu elenco dois nomes bem conhecidos do público: Felipe Prior e Mbappé. A equipe pernambucana levou a melhor pelo placar mínimo: 1 a 0.

Obviamente, os apelidos dos jogadores do Cruzeiro de Arapiraca se devem à semelhança dos atletas com as celebridades. Felipe Prior também se chama Felipe, só o sobrenome do ex-participante do Big Brother Brasil. Enquanto isso, Mbappé da Shoppe se chama Kelvin Mychael Pereira da Silva. Os dois jogadores atuaram no meio campo da equipe alagoana.