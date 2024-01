Sania Lima sofre lesão no joelho e está fora da corrida olímpica

Eleita melhor atleta do badminton brasileiro em 2023, Sania Lima vai ficar de fora da disputa por vaga nos Jogos Olímpicos de Paris. Nesta quinta-feira (4), a Confederação Brasileira de Badminton (CBBd) informou que a piauiense de apenas 21 deve ficar afastada das quadras, no mínimo, por nove meses devido a uma lesão no joelho. O diagnóstico veio após exames feitos recentemente e a atleta deve passar por cirurgia nos próximos dias.

Sania sofreu uma lesão ligamentar no joelho esquerdo ainda no fim do ano passado. Na ocasião, a piauiense disputava as quartas de final das duplas mistas no Internacional do Canadá com Davi Silva. Ao tentar dar um golpe, a atleta acabou se desequilibrando e virando a perna quase totalmente. Ela recebeu atendimento, tentou voltar para o jogo, mas não conseguiu.

Em parceria com Davi Silva, Sania Lima forma uma das principais duplas mistas do Brasil no circuito mundial. Atualmente na posição número 46 do ranking, eles conquistaram a medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023. Além disso, Sania também está no top-60 nas duplas femininas junto com Juliana Viana. Assim como nas mistas, a piauiense também levou o terceiro lugar na capital chilena com Juliana. Por isso, recebeu o Prêmio Brasil Olímpico da modalidade em 2023.