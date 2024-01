Pinheiros anuncia retorno da levantadora Yael Castiglione

O Pinheiros se movimentou no mercado durante o recesso da Superliga Feminina no fim do ano. Nesta quinta-feira (4), o clube da capital paulista anunciou a contratação da levantadora Yael Castiglione. A jogadora argentina de 38 anos chega para compor elenco e virar opção para o lugar de Jackeline Pina, que está grávida e deve se tornar desfalque futuramente.

Vale destacar que Yael já jogou no Pinheiros anteriormente. A levantadora defendeu a equipe azul e preta durante a temporada de 2020/2021. Antes de acertar o seu retorno, ela estava no Arena Emeve, clube da Espanha. Já em solo brasileiro, a atleta traçou as expectativas para esta nova fase na carreira.

"A expectativa sempre é muito boa. O clube tem me proporcionado a melhor das experiências. Dessa vez, não foi diferente, desde a comissão diretiva até a comissão técnica, todos estão me ajudando para que tudo dê certo. Minha intenção é tentar ajudar a equipe o máximo possível para atingir os objetivos desta temporada", disse a levantadora, que vai usar a camisa número 22.