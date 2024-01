Laura Pigossi vai à semifinal após desistência de adversárias

Laura Pigossi e a filipina Alexandra Eala nem precisaram entrar em quadra para se classificarem para a semifinal do WTA 125 de Camberra, na Austrália. Na madrugada desta quinta-feira (4), elas teriam um confronto difícil contra a dupla cabeça de chave 4 formada pela húngara Anna Bondar e da suíça Celine Naef, que desistiram do torneio.

Como resultado da classificação, Pigossi e Eala agora aguardam a definição de suas adversárias na partida que vai valer vaga na decisão. As futuras rivais saem do confronto entre as principais cabeças de chave, japonesa Nao Hibino e a russa Irina Khromacheva, contra a dupla local formada por Kaylah McPhee e Astra Sharma.

Pigossi e Eala vêm de uma grande vitória na primeira rodada da competição. No duelo contra a italiana Sara Errani com a mexicana Renata Zarazúa, elas venceram de virada, com parciais de 5/7, 6/0 e 10-6. Além disso, destaque para a performance da dupla no match-tiebreak, quando conseguiram oito pontos seguidos e saíram de 2-6 para 10-6.