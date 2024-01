Ginevra Giordano encerra campanha em Udine no quadro 64

Ginevra Giordano foi a brasileira a entrar em ação em etapas da Copa do Mundo Júnior de esgrima neste ano. Nesta quinta-feira (4), a jovem de 18 anos competiu no torneio sub-20 de espada na cidade de Udine, na Itália. Após avançar dos pules e do quadro preliminar, a brasileira acabou sendo eliminada no quadro 64.

Atualmente na posição número 59 do ranking júnior da arma, Giordano fez uma campanha equilibrada nos pules. No grupo 28, ela terminou com três vitórias e três derrotas para avançar ao quadro preliminar com a 93ª colocação.

Estreando na fase eliminatória, Giordano enfrentou a chinesa Lin Meifang no jogo que valia vaga no quadro principal do torneio. A classificação para o quadro 64 veio após vitória pela diferença pequena de 15 a 13. Em seguida, ela se encontrou com outra chinesa. Jiang Huishuang entrou na eliminatória como 29ª melhor colocada e confirmou seu favoritismo vencendo a brasileira por 15 a 11.