Flamengo x São José - Copinha 2024: onde assistir ao vivo

Flamengo e São José-RS se enfrentam nesta sexta-feira (5) pela primeira rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. O duelo está marcado para às 17h30 no Estádio José Liberatti, em Osasco. As equipes estão no grupo 19, que ainda tem Audax e São Bento. Além disso, a partida vai contar com transmissão ao vivo da Cazé TV (YouTube).

Como chegam as equipes

Referência nas categorias de base nos últimos anos, o Flamengo entra na Copinha como um dos favoritos ao título. Isto porque os flamenguistas são os atuais campeões do Brasileirão Sub-20. Além disso, a equipe carioca possui quatro troféus da Copa São Paulo, sendo os dois mais recentes em 2018 e 2016. Contudo, na edição passada, o Rubro-negro caiu ainda na segunda fase contra o Avaí.