Ceará x Gama - Copinha: saiba onde assistir ao vivo

Em busca da classificação! Pela segunda rodada do grupo 8 da Copinha, Ceará e Gama se enfrentarão com o objetivo de garantir um lugar no mata-mata da competição. A partida acontecerá nesta sexta-feira (5), às 17h, no Estádio Bruno Lazzarini, na cidade de Leme. Além disso, o duelo terá transmissão ao vivo do SporTV.

No jogo de estreia, o Ceará teve um ótimo início e venceu o Rondoniense pelo placar de 1 a 0. O centroavante Pablo marcou o gol da vitória, acertando uma linda finalização quase do meio-campo (Confira o vídeo abaixo). Outros destaques do Vozão na partida foram o zagueiro ganês Stanley Boateng e o ponta João Victor, jogador que comandou o ataque do clube no confronto.