Botafogo x Rio Claro - Copinha 2024: onde assistir ao vivo

Botafogo e Rio Claro se enfrentam nesta sexta-feira (5) pela segunda rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. O duelo está marcado para às 21h30 no Estádio José Lancha Filho, em Franca. As equipes estão no grupo 5, que ainda tem Francana e Tiradentes-PI. Além disso, a partida vai contar com transmissão ao vivo da Cazé TV (YouTube).

Como chegam as equipes

Na terça-feira (2), o Botafogo venceu o Tiradentes-PI por 1 a 0 pela estreia da Copinha 24 e assim assumiu a segunda colocação do grupo. O centroavante Kayke, grande destaque das categorias de base do Fogão no ano passado, marcou o gol da partida. No time sub-17, ele finalizou a temporada com 28 gols em 32 partidas disputadas.