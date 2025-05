São Paulo encerra fase de grupos da Libertadores na mira de 2ª melhor campanha

O São Paulo pena no Campeonato Brasileiro, em que venceu apenas dois, fez somente oito gols e já levou nove em 10 partidas. Na Libertadores, contudo, o desempenho é outro. Em cinco compromissos, são três vitórias, oito gols marcados e apenas três sofridos.

Além disso, o time defende a maior série invicta em sua história no torneio. São 14 jogos sem perder. O último algoz foi justamente o Talleres, que venceu por 2 a 1, em 4 de abril de 2023.

"Creio que a torcida entende o momento, hoje perdemos, e nos vaiam, mas creio que entendem o momento que atravessamos. Todos se esforçam para estar acima nos campeonatos. Estamos entregando ao máximo", comentou o auxiliar Max Cuberas, após a derrota para o Mirassol pelo Brasileirão.

Entretanto, o torcedor não separa as competições para medir seu contentamento. Na tarde de segunda-feira, apenas 23 mil ingressos haviam sido vendidos para a partida. A tradicional recepção com sinalizadores no portal principal do MorumBis não vai acontecer, conforme anunciou a Independente, organizada do clube, como forma de protesto pelos maus resultados no Brasileirão.

Entre os desfalques, as novidades são Alisson e Oscar. O volante está suspenso por ter sido expulso na última partida, enquanto o meia acabou substituído no jogo de sábado por causa de dores na região posterior da coxa esquerda. Ele não teve lesão detectada, mas será desfalque.

O garoto Henrique Carmo, de 18 anos, voltou a estar disponível. Ele foi titular no Paulistão Sub-20 no fim de semana e deve ser relacionado, já que Lucca ainda se recupera de entorse no tornozelo direito.