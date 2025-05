Os jogadores brasileiros com quem Ancelotti teve entreveros e se tornaram desafetos

Carlo Ancelotti teve outro entrevero com um brasileiro. O italiano comandou o Paris Saint-Germain entre 2012 e 2013. Na época, Leonardo era dirigente do clube francês. No mesmo livro, Ancelotti lembrou de um episódio no qual ficou desapontado com o brasileiro. O fato ocorreu antes da última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

"Por que dizer a um treinador que ele corre o risco de ser demitido? E se tivesse vencido a partida, o que aconteceria? Permaneceria, claro, mas não me sentiria confortável. Porque àquela altura saberia que tinha perdido a confiança do presidente e do diretor esportivo. Vencemos. Jogamos bem e batemos o Porto por 2 a 1. Assim, não me demitiram. Mas nada para mim mais foi a mesma coisa", escreveu Ancelotti.

"Não sentia mais o apoio do clube, o que me deixava em uma posição insustentável, sobretudo em um projeto de longa duração como aquele. Por isso, antecipei ao Leonardo que ao fim da temporada iria embora. Leonardo era meu amigo, ou ao menos eu acreditava nisso. Mas ele não me deu qualquer explicação por que tinha me tratado daquele jeito. Estava surpreso, uma coisa desse gênero não deve acontecer, no futebol assim como em qualquer outro contexto. Se você quer demitir alguém, demite. Não diga que, se perder, vai demitir", completou no livro.