Ancelotti está em hotel com diária de R$ 5.000, vista para o mar e banheira

O novo técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, está hospedado em um luxuoso hotel no Rio de Janeiro. O Grand Hyatt fica situado na Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade, perto da sede da CBF.

O italiano desfruta da suíte Diplomata, com 120 metros quadrados. A varanda, com vista privilegiada para o mar, tem 33 metros quadrados. A suíte, com diária em torno de R$ 5.000, foi reservada especialmente para o treinador pela entidade que comanda o futebol nacional. Trata-se da segunda acomodação mais cara do hotel, apenas atrás da suíte presidencial.

O local conta ainda com salas de estar e de jantar, e um banheiro com banheira de imersão. Além disso, o técnico da seleção brasileira tem à disposição uma cozinha gourmet, com café da manhã, lanches e coquetéis, servidos ao longo do dia.