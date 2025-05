Federação Internacional de Tênis de Mesa anuncia Mundial no Rio diante de ascensão de Calderano

Na esteira do sucesso do mesatenista Hugo Calderano no cenário internacional, o Rio de Janeiro foi anunciado, nesta terça-feira, como sede do Mundial de 2029. A confirmação veio em um Congresso da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF, na sigla em inglês) que aconteceu em Doha, no Catar.

Esta vai ser a primeira vez que um evento deste porte vai ser realizado na América do Sul. A competição contará com eventos de simples e duplas em seu formato de disputa.

A candidatura brasileira para a edição do Mundial de 2029 tinha como concorrentes cidades de países como a Austrália, China, Alemanha, Iraque e ainda Estados Unidos. O projeto do Brasil liderou todas as etapas do processo de escolha em um total de 200 votos válidos. O Mundial de Tênis de Mesa é realizado a cada dois anos a próxima edição (2027) vai acontecer em Astana, no Casaquistão.