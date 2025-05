Corinthians enfrenta Huracán para decidir se continua na Sul-Americana

O Corinthians disputa a última rodada da Copa Sul-Americana, a partir das 21h30 desta terça-feira, para tentar continuar a jornada na competição continental. A missão é no Estádio Tomás Adolfo Ducó, em Buenos Aires, onde enfrenta o anfitrião Huracán, líder do Grupo C, com 11 pontos.

Segundo colocado, com oito, o time alvinegro ainda tem chances de avançar diretamente às oitavas de final, direito reservado apenas aos primeiros colocados de cada grupo. Para isso, contudo, precisa vencer por quatro gols de diferença. Neste cenário, alcançaria a pontuação do adversário e reverteria a desvantagem no saldo de gols, no momento de 8 a 1.

Se vencer por diferença menor do que a de quatro gols, a equipe comandada por Dorival Júnior garante vaga na repescagem contra um time eliminado da Libertadores. Disputaria, então, a classificação às oitavas. Em caso de derrota ou empate, tem de torcer para que o América de Cali - terceiro, com sete - não vença o eliminado Racing do Uruguai, na outra partida da chave, também marcada para as 21h30.