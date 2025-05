Cidade natal de Ancelotti tem monumentos históricos, rica gastronomia e opções artísticas

FUTEBOL

No futebol, o principal clube da cidade é o US Reggiolo. Carlo Ancelotti, inclusive, jogou na equipe dos 14 aos 16 anos de idade. Roberto Angeli, prefeito de Reggiolo, mostrou a intenção de renomear o estádio do clube, que passaria a se chamar Stadio Giuseppe Ancelotti, em homenagem ao pai do técnico da seleção brasileira.

"O Carletto (Carlo Ancelotti) vai passar na cidade entre junho e julho. Vou apresentar essa proposta para ele. Se gostar, no dia seguinte, o estádio já terá um novo nome", disse o prefeito em entrevista à ESPN.