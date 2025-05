Botafogo encara a Universidad de Chile em 'decisão' pela Libertadores no Engenhão

Atual campeão da Copa Libertadores, o Botafogo entra em campo nesta terça-feira, às 21h30, no Engenhão, no Rio de Janeiro, para encarar a Universidad de Chile pela sexta e última rodada da fase de grupos. Fora da zona de classificação no Grupo A, o time carioca precisa da vitória para garantir a vaga nas oitavas de final e, quem sabe, alcançar a liderança.

O Botafogo soma nove pontos, mesma pontuação do Estudiantes, mas fica atrás no saldo de gols: 4 a 2. A Universidad lidera com dez. Para avançar de fase, o Botafogo precisa vencer os chilenos para ir aos 12 pontos.

Em caso de vitória, garante pelo menos o segundo lugar e a vaga no mata-mata. Para ficar em primeiro, precisará torcer para que o Estudiantes não supere o eliminado Carabobo-VEN, com um ponto, com uma diferença superior à do time brasileiro. O terceiro colocado vai aos playoffs da sul-americana.