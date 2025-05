Atropelamento em comemoração do Liverpool deixa 4 torcedores gravemente feridos

O atropelamento de dezenas de pessoas durante o desfile dos jogadores do Liverpool nesta terça-feira, em comemoração à conquista do Campeonato Inglês, deixou quatro torcedores feridos em estado grave. Entre estas vítimas, está uma criança. Ela ficou presa nas ferragens do veículo, que precisou ser erguido para que o atendimento de socorro fosse feito.

O acidente aconteceu quando o desfile estava terminando. Uma minivan entrou em uma rua isolada, próxima à rota do desfile, e atropelou um grande grupo de torcedores. Um vídeo nas redes sociais mostrou o carro atingindo um homem, jogando-o para o alto, antes de desviar para uma multidão maior, onde abriu caminho no meio do grupo e empurrou corpos pela rua antes de parar.

O Serviço de Ambulâncias do setor Noroeste informou que um total de 47 pessoas ficaram feridas, das quais 27 foram levadas a hospitais, enquanto 20 foram tratadas no local do acidente com ferimentos leves. Não houve mortes relatadas.