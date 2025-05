América-MG tem a volta de Miguelito em embate com o Atlético-GO que fecha 9ª rodada da Série B

A principal novidade é o retorno do meia Miguel Terceros, o Miguelito. O jogador boliviano recebeu efeito suspensivo da punição aplicada pelo STJD, que o havia suspenso por cinco jogos por conta de uma denúncia de injúria racial. Ele cumpriu dois jogos.

Com a liberação, Miguelito está apto a jogar e deve ser uma das opções do técnico William Batista para o confronto. Por outro lado, o América-MG segue com problemas no departamento médico.

Estão fora os atacantes Guilherme Pato (lesão ligamentar), David Lopes (lesão muscular) e Fabinho (lesão no joelho). O volante Alê e o meia Yago Santos, ainda com dores, são dúvidas e serão reavaliados antes do jogo.

Do outro lado, o Atlético-GO, com 13 pontos, também vive um momento de instabilidade. Apesar de chegar com uma sequência de cinco jogos de invencibilidade, o time goiano empatou quatro vezes e venceu apenas uma no período. A última vitória foi há três rodadas, por 1 a 0, sobre o Novorizontino, seguida por empates por 0 a 0 com o Avaí e 1 a 1 com o Remo.

A partida, entretanto, marcará a estreia do técnico Fábio Matias no comando do clube. O novo treinador do Atlético-GO terá à disposição Willian Maranhão, que retorna após se recuperar de uma fadiga muscular. Outro reforço confirmado é o atacante William Pottker, que cumpriu suspensão e volta a ser titular.

Além deles, Shaylon e Caio Dantas, que estavam fora desde a estreia da equipe no Brasileirão contra o Athletic, também voltam a ser relacionados. Ambos estão recuperados de lesões musculares e devem iniciar a partida no banco de reservas.