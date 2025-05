Xabi Alonso cita Ancelotti e mira títulos de ponta no Real Madrid: 'ganhar coisas importantes'

Apresentado oficialmente nesta segunda-feira como técnico do poderoso Real Madrid, Xabi Alonso externou a identificação com o clube logo em sua primeira entrevista. Atleta do time merengue entre os anos de 2009 e 2014, ele exaltou seu antecessor Carlo Ancelotti e fez um discurso na linha do DNA vencedor da agremiação ao mirar a conquista de títulos de ponta.

"Um dia muito especial para mim, pois sinto que aqui é a minha casa. Posso ter ficado anos fora, mas o 'madridismo' nunca deixou de existir. Temos jogadores fantásticos, um time muito bom e a convicção de que podemos ganhar coisas importantes aqui", afirmou o treinador.

Após uma passagem de êxito à frente do Bayer Leverkusen, que teve como ponto alto o título do Campeonato Alemão de 2023/2024, o espanhol de 43 anos inicia agora uma nova etapa em sua carreira de treinador. Ele assinou contrato de três temporadas com o gigante de Madri e faz a sua estreia no Mundial de Clubes da Fifa.