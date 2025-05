Sinner despacha Rinderknech e pode decretar aposentadoria de Gasquet em Roland Garros

O primeiro set foi construído no detalhe. Sinner manteve solidez nos games de saque e controlou a agressividade de Rinderknech com variações de ritmo e deslocamentos profundos. A única quebra da parcial veio no último game, quando o francês cometeu erros consecutivos e cedeu o set por 6/4. Até ali, o equilíbrio era evidente: ambos se arriscavam, mas Sinner já demonstrava maior precisão. Ele terminaria a partida com 28 winners e apenas 17 erros não forçados, contra 32 bolas vencedoras e 47 erros do adversário.

Na segunda parcial, o italiano mudou a abordagem. Jogou mais dentro da quadra, atacou devoluções curtas e quebrou o serviço do francês logo no quarto game. Com a vantagem no placar, passou a ditar o ritmo e fechou o set em 6/3, sem sofrer ameaças reais.

O terceiro set teve roteiro completamente distinto. Rinderknech, empurrado pela torcida parisiense, encontrou um momento explosivo. Com duas quebras consecutivas e atuando com mais profundidade, abriu 4 a 0 e parecia caminhar para levar o jogo ao quarto set. Foi nesse momento que Sinner reagiu. Passou a devolver com mais peso, buscou as linhas com o forehand e aproveitou o desequilíbrio emocional do adversário, que começou a errar bolas fáceis. A virada foi construída com cinco games consecutivos e sacramentada com um 7/5 que arrancou aplausos da arquibancada - mesmo contra o anfitrião.

Na segunda rodada, Sinner terá pela frente um confronto simbólico. Enfrentará o veterano francês Richard Gasquet, de 38 anos, que já anunciou que esta edição de Roland Garros será a última de sua carreira. Com um dos backhands mais icônicos da era moderna, Gasquet venceu o compatriota Terence Atmane por 6/2, 2/6, 6/3 e 6/0 e garantiu o que pode ser sua despedida no palco principal, diante do líder do ranking mundial.

Quem também brilhou no dia foi o grego Stefanos Tsitsipas. Ex-número 3 do mundo e atual 20º, o finalista de 2021 superou o argentino Tomas Etcheverry por 7/5, 6/3 e 6/4. A atuação sólida incluiu bom aproveitamento nas subidas à rede e um saque eficiente, abrindo caminho para uma possível arrancada na chave. Ele encara agora o italiano Matteo Gigante e, se confirmar o favoritismo, pode cruzar com Ben Shelton na sequência antes de um possível duelo com Carlos Alcaraz nas oitavas.

Os anfitriões também marcaram presença de maneira expressiva na primeira rodada. O número 21 do mundo, Ugo Humbert, não deu chances ao australiano Christopher O’Connell e venceu em sets diretos, com parciais de 7/5, 6/3 e 7/6 (7/3). Já Arthur Fils, uma das grandes promessas do tênis francês, teve uma atuação vibrante contra o chileno Nicolás Jarry e triunfou por 3 sets a 1, com parciais de 6/3, 6/4, 6/7 (6/8) e 6/3, levantando o público local.