São Paulo descarta lesão, mas Oscar deve ser desfalque contra Talleres na Libertadores

O São Paulo encerrou nesta segunda-feira mais uma atividade preparatória para o duelo diante do Talleres, nesta terça, às 19h, no MorumBis, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Com dores na parte posterior da coxa esquerda, o meia Oscar realizou exames que descartaram lesão, mas não deve estar à disposição de Luis Zubeldía. Segundo comunicado do clube, o jogador apresenta um edema na região e passará por tratamento intensivo, sendo reavaliado periodicamente.

"O camisa 8 ficará em tratamento intensivo, sendo reavaliado periodicamente quanto à melhora do quadro clínico", informou o São Paulo. Sem previsão de retorno aos treinos, Oscar deve ser preservado no compromisso desta terça. Luciano é o mais cotado para assumir a vaga no meio-campo.

Com 11 pontos, o time tricolor precisa apenas de um empate para confirmar a liderança do Grupo D. O Libertad, segundo colocado com oito, recebe o Alianza Lima no Paraguai. Mesmo com a vantagem matemática, Zubeldía projeta força máxima para manter o bom momento da equipe na competição e encerrar a fase de grupos na primeira colocação.