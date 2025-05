Red Bull Bragantino recebe Juventude em busca de reabilitação para seguir no pelotão da frente

Em busca de recuperação no Campeonato Brasileiro, o Red Bull Bragantino recebe o Juventude nesta segunda-feira, às 20h, no estádio Nabi Abi Chedid, pela décima rodada da competição. Após perder para o líder Palmeiras na última rodada, o time paulista tenta retomar o embalo que o mantém entre os primeiros colocados da tabela, com 17 pontos. Na Copa do Brasil, a equipe de Bragança mostrou sua força ao golear o Criciúma por 6 a 0 e garantir vaga nas oitavas de final.

O Juventude, por sua vez, vive realidade oposta. A equipe gaúcha está na zona de rebaixamento, com oito pontos, e não vence o rival fora de casa desde 2021. Na rodada anterior, segurou um empate por 1 a 1 com o Fluminense em Caxias do Sul, mas sabe que precisa somar pontos longe do Alfredo Jaconi para escapar da parte de baixo da tabela.

O confronto será o 15º entre os clubes na história, com equilíbrio no retrospecto: seis vitórias do Bragantino, cinco do Juventude e três empates. A última vez que os gaúchos venceram fora de casa no duelo foi há quatro anos.