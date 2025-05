Red Bull Bragantino bate Juventude, se reabilita no Brasileiro e segue caça ao líder Palmeiras

Depois de perder para o Palmeiras na última rodada, o Red Bull Bragantino se reabilitou no Campeonato Brasileiro. Diante do Juventude, contou com um belo gol de falta do ex-palmeirense Jhon Jhon para vencer por 1 a 0, nesta segunda-feira, no estádio Cícero de Souza Marques, pela 10ª rodada.

Com a vitória, o time de Bragança Paulista, que marcou em todos os jogos até agora do Brasileirão, chegou a 20 pontos, empatado com o Cruzeiro, porém com saldo de gols inferior (8 a 4). O Palmeiras lidera com 22, enquanto o Flamengo é o segundo colocado com 21. Já o Juventude caiu para a vice-lanterna, com oito pontos e não vence há sete jogos.

O jogo começou morno, com poucas infiltrações dos atacantes e chutes a gol, salvo as jogadas de bola parada, que chegava a levar certo perigo, mas nada que ameaçasse os goleiros. O duelo ficou quente mesmo quando Caíque fez falta em Thiago Borbas e deu início a uma confusão, que terminou com show de cartões amarelos para os dois lados.