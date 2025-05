O que motivou o impeachment de Augusto Melo no Corinthians? Entenda

Na quinta, 22, Augusto foi indiciado pela Polícia Civil por associação criminosa, furto qualificado pelo abuso de confiança e lavagem de dinheiro. O ex-diretor administrativo Marcelo Mariano, o ex-superintendente de marketing Sérgio Moura e Alex Cassundé, dono da empresa intermediária do acordo, também vão responder pelos três crimes.

Em coletiva de imprensa na sexta-feira, 23, um dia após o indiciamento, ao lado do advogado Ricardo Cury, o mandatário corintiano mostrou que sua defesa está pautada em questionar o momento da conclusão do inquérito, três dias antes da votação pela destituição, e o próprio conteúdo do relatório.

"Nós dividimos em algumas frentes. A primeira é a frente política. Nos surpreendeu muito a divulgação do relatório final na quinta-feira, antevéspera do julgamento de segunda. Nós informamos no dia 13 de maio, ao delegado Tiago que o presidente Tuma (Romeu, do Conselho Deliberativo) tinha reconvocado a reunião para o dia 26", afirmou Cury.

Nesta segunda-feira, Augusto entrou na Justiça com um pedido de habeas corpus para anular o indiciamento. O tom presente no documento é o mesmo adotado por Cury, mas a petição foi feita por outros advogados: Isabella Cristine Luna e Clovis Ferreira de Araújo.

Em meio aos esforços para impedir o impeachment, o advogado José Eduardo Cardozo, ex-ministro da Justiça de Dilma Rousseff, foi contratado por um grupo de aliados de Melo para tentar a suspensão da reunião.

Augusto entendia ser necessário o encerramento das investigações pela Polícia Civil para, enfim, a reunião ser realizada. O mandatário se apegava ao fato de a Comissão de Ética do clube ter determinado a suspensão da votação de destituição até o inquérito ser finalizado. Ele é alvo de outros três processos de impeachment, que fazem referência a questões financeiras do clube, como a reprovação das contas do ano passado e o aumento do passivo.