Memphis Depay é convocado pela Holanda mesmo com lesão no tornozelo

Depay já tinha sido relacionado pelo técnico da Holanda, Ronald Koeman, para os duelos contra a Espanha, em março, pelas quartas de final da Nations League. Nesta competição, a equipe holandesa foi eliminada nos pênaltis.

A temporada do atacante holandês no clube paulista tem merecido elogios. Com a camisa do Corinthians, Memphis Depay anotou seis gols em 26 jogos disputados. Ele ainda ajudou a equipe nestas partidas com dez assistências.