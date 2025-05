Impeachment de Augusto Melo é aprovado e presidente do Corinthians é afastado

Augusto Melo está afastado da presidência do Corinthians. Em reunião na sede do Parque São Jorge, o Conselho Deliberativo do clube votou pelo avanço no processo de impeachment do mandatário nesta segunda-feira, 26, por irregularidades no contrato com a Vai de Bet, antiga patrocinadora do clube. O dirigente foi indiciado pela Polícia Civil na última semana por associação criminosa, furto qualificado pelo abuso de confiança e lavagem de dinheiro.

A votação teve início ainda em janeiro, quando uma tumultuada reunião terminou com a aprovação da admissibilidade do processo. Agora, o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Jr, tem até cinco dias para marcar a data da assembleia com os sócios. Não há data definida para a reunião, mas a expectativa é de que ela aconteça entre 30 e 60 dias.

Cabe ressaltar que a defesa de Augusto Melo corre com duas ações no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) e busca levar o tema ao Supremo Tribunal Federal (STF). Aliados do presidente contrataram o renomado jurista José Cardozo, ex-ministro da Justiça de Dilma Rousseff, e também entraram com ações na Justiça de SP.